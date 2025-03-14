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Арт-вечер в Кудрово

Тату студия «Nixtay», проспект Строителей, 16 (вход с улицы)

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2800₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На арт-вечере, в честь открытия новой тату студии, ты сможешь нарисовать картину для дома. Не нужно уметь рисовать, профессиональный художник, всё покажет и на каждом этапе создания картины поможет тебе. Что ещё тебя ждёт: — Прекрасные картины, одной из которых ты сможешь украсить дом. Кстати, примеры работ можно посмотреть по ссылке (или ты можешь найти собственный вариант в интернете): https://drive.google.com/drive/folders/1q61oH-PLfqD0G8P57xdaP6N_AnJglLdy?usp=sharing — Весёлая компания и новые знакомства; — Чашечка чая или кофе в подарок; — Оборудованное мольбертом, кисточками и акриловыми красками место; — Сопровождение профессионального художника; — Одноразовый фартук (по запросу). Стоимость посещения: 1500 рублей — за одного, 2800 рублей — за двоих.

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