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[отменено] Арт-вечер со свечами и дегустацией вин от Painty

Бар-ресторан «Сон»
Центральный район, Кирпичный переулок, 8

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Внимание: мероприятие отменено. На арт-вечере каждый сможет нарисовать свою картину и провести время в приятной компании. Рисование при свечах добавит особой душевности и создаст уютную обстановку для раскрытия воображения. Расслабляющая музыка на фоне поможет снять стресс, а живые цветы украсят любую фотографию с арт-вечера. В программе тебя будут ждать разговоры про искусство и новые знакомства. Участие в арт-вечере позволит не только продегустировать несколько позиций, но и попробовать себя в живописи под руководством профессионалов. В стоимость входит: — Безопасная акриловая краска, которая легко отмывается с рук и одежды; — Профессиональный холст 40x50 см; — Фирменная сумка, в которой ты унесёшь картину с собой; — Винная дегустация из трёх позиций; — Яркие эмоции и много улыбок!

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