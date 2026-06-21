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  1. Санкт-Петербург
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Арт-вечер под открытым небом с дегустацией вин

Red Stars, набережная реки Пряжки, 30

Начало:

Завершение:

5400₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Релаксация через искусство — твори и отдыхай. Это будет вечер в атмосферном пространстве, где каждый сможет нарисовать свою картину и провести время в приятной компании. Рисование при свечах добавит особой душевности и создаст уютную обстановку для раскрытия воображения. Выбрать сюжет для картины можно будет из изящной коллекции. Если ты никогда не рисовали — не проблема, опытные художники помогут на каждом этапе. Расслабляющая музыка на фоне поможет снять стресс, а живые цветы украсят любую фотографию с арт-вечера. В программе тебя будут ждать разговоры про искусство и новые знакомства.

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