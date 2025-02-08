Что общего между изысканным ужином и тонкостями поведения? Всё! На арт-ужин с лекцией, где история этикета и искусство гастрономии сольются в одной захватывающей вечерней программе. Арт-ужин в модном кулинарном пространстве — это не просто трапеза, а настоящее путешествие в историю этикета. Когда и зачем появились правила поведения? Как менялись их роли от эпохи к эпохе — от изысканных салонов до советских коммуналок? И что скрывается за современными нормами приличия? Тебя ждут не только истории, но и практическую отработку навыков столового этикета. После этого мероприятия ты будешь легко ориентироваться в обилии приборов и тонкостях потребления блюд. Программа: – 18: 55 – Встреча участников. Рекомендуется подойти немного заранее, чтобы взять бокал вина или налить себе чашечку чая, осмотреться в модном кулинарном пространстве Kirko Studio; – 19:00 – 19:10 – Знакомство с лектором и шеф-поваром. Можно будет рассказать о себе, чтобы создать нужную атмосферу для вечера в хорошей компании; – 19:10 – 21:00 – Лекция, которую мы начнём с увлекательного путешествия по векам: от зарождения правил приличия до их трансформации в Советской эпохе. Во время лекции ты насладишься закусками, основным блюдом и нежным десертом из авторского меню Александры Кирко, основательницы и шеф-повара пространства Alex.Kirko. Темы лекции: - действительно ли имеет значение, где лежит нож и какой вилкой есть рыбу; - кто и когда придумал правила, по которым мы едим до сих пор; - разнообразие столовых приборов от чудаковатых инструментов до привычного столового набора; - что можно есть руками, а для чего точно нужны вилки-ложки; - почему (не)важно придерживаться правил поведения. Ведущие: – Лилия Афиногенова – профессиональный экскурсовод, гид по Петербургу и петербуржцам, лектор и организатор культурных программ; – Александра Кирко – шеф-повар и основательница кулинарной студии alex.kirko, выпускница международной кулинарной школы Le Cordon Bleu в Париже. В стоимость включены: напитки (чай, кофе), бокал вина, ужин из трех позиций от шеф-повара, лекция с культурологом. При переходе по кнопке «Купить билет», необходимо выбрать нужное событие из списка на сайте.