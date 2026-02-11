Ужин, посвящённый главным модницам 20 века, на котором ты в деталях изучишь их стиль, насладишься красотой и наберёшься вдохновения для собственных стилевых свершений. Как повлияли на моду Мерилин Монро, Бриджит Бардо и Твигги? С какими дизайнерами дружили и вдохновляли кутюрье Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди и Диана Спенсер? Как иконы стиля формируют новые стандарты и культурные коды, выходящие далеко за рамки модной индустрии, и что делает женщину иконой? Об этом и многом другом расскажет Мадина Зарандия – историк искусства и моды, персональный стилист. В стоимость входят салат, горячее блюдо, бокал вина или безалкогольный напиток.