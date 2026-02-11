ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Арт-ужин «Иконы стиля 20 века: от Грейс Келли до принцессы Дианы»

Paolo, Большая Морская улица, 34

Начало:

Завершение:

5800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Ужин, посвящённый главным модницам 20 века, на котором ты в деталях изучишь их стиль, насладишься красотой и наберёшься вдохновения для собственных стилевых свершений. Как повлияли на моду Мерилин Монро, Бриджит Бардо и Твигги? С какими дизайнерами дружили и вдохновляли кутюрье Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди и Диана Спенсер? Как иконы стиля формируют новые стандарты и культурные коды, выходящие далеко за рамки модной индустрии, и что делает женщину иконой? Об этом и многом другом расскажет Мадина Зарандия – историк искусства и моды, персональный стилист. В стоимость входят салат, горячее блюдо, бокал вина или безалкогольный напиток.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста