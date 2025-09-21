Арт-уикенд. Вдохновение начинается с кисти и бокала
Ресторан Горизонты, Торговый переулок, 3
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 18+
Необычное
Мастер-классы
Еда
Про событие
Преврати вечер в искусство: создай свою картину акрилом на крыше с панорамным видом на Петербург. Что тебя ждёт: — Напишешь картину акрилом на холсте 30х40 см — Под аккомпанемент бокала игристого и с помощью художников-преподавателей ты создашь для себя самый настоящий шедевр — Написать картину можно будет с любой идеей: по фотографии, картинке или придумать свой сюжет Материалы для рисования предоставляются. Сбор гостей 17:50 Старт: 18:00
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