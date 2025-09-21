Преврати вечер в искусство: создай свою картину акрилом на крыше с панорамным видом на Петербург. Что тебя ждёт: — Напишешь картину акрилом на холсте 30х40 см — Под аккомпанемент бокала игристого и с помощью художников-преподавателей ты создашь для себя самый настоящий шедевр — Написать картину можно будет с любой идеей: по фотографии, картинке или придумать свой сюжет Материалы для рисования предоставляются. Сбор гостей 17:50 Старт: 18:00