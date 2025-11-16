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  1. Санкт-Петербург
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Арт-терапевтическое занятие «Дерево ресурсов»: открой потайной источник внутренней силы

м. Чкаловская, подробности после оплаты

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Устал чувствовать себя «выжатым лимоном»? Бесконечные тревоги и напряжение лишили тебя радости жизни? Представь, что у тебя есть личная карта сокровищ — визуальная инструкция, к которой можно обратиться в любой сложный момент. На занятии ты создашь именно такой инструмент самоподдержки — через простое и завораживающее творчество. Что ты получишь за два часа мероприятия? — Снижение тревоги — уже в процессе рисования ты почувствуешь, как напряжение уходит — Чёткое понимание своих ресурсов — увидишь, какие опоры всегда с тобой, даже когда кажется, что «всё пропало» — Готовый инструмент для кризисных моментов — твой рисунок станет визуальным «якорем», к которому можно возвращаться снова и снова — Новые способы самоподдержки — освоишь техники, которые помогут быстро восстанавливать силы Как это работает? Ты создашь символическое дерево, где каждая часть — ключ к твоему внутреннему ресурсу. Важно: навывок рисования не требуется. Арт-терапия работает через процесс, а не через «красивость» результата. Почему это именно то, что тебе нужно? — Без долгих разговоров — будут прорабатывать тревогу через образ, а не через болезненные воспоминания — Быстрый эффект — первые изменения ты почувствуешь уже во время занятия — Практический результат — уходите не с «разговорами», а с готовым инструментом для жизни — Безопасная среда — группа до 8 человек, конфиденциальность гарантирована. Для кого это занятие? — Если ты постоянно в напряжении и не можешь расслабиться даже вечером — Если чувствуешь, что ресурсы на исходе, а впереди ещё много задач — Если хочешь перестать зависеть от внешних обстоятельств и найти внутреннюю опору — Если ищешь мягкий, но действенный способ работы с тревогой

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