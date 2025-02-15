Не просто свидание, а творческий эксперимент. За чашечкой чая или ароматного какао ты с партнёром будете рисовать акрилом на холстах, но с одним необычным поворотом — по ходу рисования вы будете меняться картинами друг с другом. Записаться на арт-свидание можно по телефону или онлайн.