Арт-свидание: спешл ко Дню Влюбленных
улица Декабристов, 29
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 14+
Выставки
Мастер-классы
Еда
Про событие
Не просто свидание, а творческий эксперимент. За чашечкой чая или ароматного какао ты с партнёром будете рисовать акрилом на холстах, но с одним необычным поворотом — по ходу рисования вы будете меняться картинами друг с другом. Записаться на арт-свидание можно по телефону или онлайн.
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