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Арт-пятница в творческой мастерской

Арт-студия Кати Звездиной
Кадетская линия, 5к2В

Начало:

Завершение:

4300₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Атмосферная студия Кати Звездиной приглашает на творческую пятницу. Сможешь выбрать: мастер-класс по созданию интерьерной картины акрилом, рисование вином на бумаге или создание картины-аффирмации с метафорическими картами. Тебя ждёт тёплая компания, творческая свобода и красивые фото на память. Бокал вина, сладости и закуски включены в стоимость. Послушаешь музыку с пластинок при свечах. Картину заберёшь в тот же день — упакованную и готовую радовать глаз. Идеально для арт-вечеринок, свиданий или празднования дня рождения. Когда купишь билет, напиши организатору в ТГ: Kate Zvezdina. Студия находится на 2 этаже творческого кластера Вавилов лофт. Помещение 2201.

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