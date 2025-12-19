Атмосферная студия Кати Звездиной приглашает на творческую пятницу. Сможешь выбрать: мастер-класс по созданию интерьерной картины акрилом, рисование вином на бумаге или создание картины-аффирмации с метафорическими картами. Тебя ждёт тёплая компания, творческая свобода и красивые фото на память. Бокал вина, сладости и закуски включены в стоимость. Послушаешь музыку с пластинок при свечах. Картину заберёшь в тот же день — упакованную и готовую радовать глаз. Идеально для арт-вечеринок, свиданий или празднования дня рождения. Когда купишь билет, напиши организатору в ТГ: Kate Zvezdina. Студия находится на 2 этаже творческого кластера Вавилов лофт. Помещение 2201.