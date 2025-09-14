Это не урок рисования, а сеанс мягкой психологической разгрузки и поиска решений через искусство. Нейрографика — это мощный инструмент, основанный на принципах нейрологии и искусства, который поможет тебе обрести глубокое понимание своего внутреннего мира и выразить его внеся в него креативность и оригинальность. Благодаря этой уникальной методике, ты сможешь визуализировать свои мысли и эмоции, преобразовывая их в графические образы. Ты создашь план действий, который полностью тебя устраивает, без откатов, срывов и тревожности. Это метод, благодаря которому исполняются мечты, желания, приходят в твою жизнь возможности для твоего развития и происходит активация твоего истинного потенциала. Для кого подходит: · Для уставших и перегруженных — как способ снять стресс и выйти из мысленной жвачки. · Для ищущих answers — чтобы найти неочевидное решение проблемы, посмотреть на ситуацию под новым углом. · Для всех, кто говорит «я не умею рисовать» — техника не требует художественных навыков, только искренность. · Для творческих людей — как инструмент вдохновения и нового формата самовыражения. · Для интересующихся саморазвитием — как практика работы с подсознанием и своими ограничивающими убеждениями. Главный смысл: Это диалог с собой на языке линий и форм, где рука становится проводником твоего подсознания, а результат — видимым отражением внутренних трансформаций. Место проведения: мастер-класс будут проводить в красивом пространстве, конкретный адрес тебе пришлют в личных сообщениях. Ведущая: Эви Мур, опыт 3 года Мастер класс длится 4 часа, подход позволяет тебе смоделировать свою работу таким образом, который позволяет здесь и сейчас осознать свою естественную истинную силу мысли, почувствовать себя многогранным человеком, который сам создаёт свою реальность. Как попасть: напиши в личные сообщения «мк нейрографика», ты получишь инструкцию дальнейшего взаимодействия, оплата возможна только переводом 100%