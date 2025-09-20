Мастер-класс, который поможет тебе глубже понять себя, услышать сигналы организма и найти пути к гармонии. Практика представляет собой арт-терапевтическую сессию + разговорную интерпретацию результатов + завтрак. Что тебя ждёт? — Ты расширишь представления о себе; сможешь увидеть новые грани своей психологии — Поймёшь, о чём хочет сказать твой организм: что его тревожит, беспокоит и не даёт приходить к целям — Какие шаги тебе стоит совершить, чтобы стать счастливее — Куда сливаются ресурсы, что высасывают из тебя жизненные силы, и где можно добирать энергию Чай и закуски включены в стоимость билета. Ведущие: Лилия Богуцкая — интегративный психолог, арт-терапевт, преподаватель и супервизор Александра Растопчина — детский и семейный психолог, полимодальный психолог-консультант