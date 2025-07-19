Способ услышать себя через краски и коллажи. Дорогие садовники своей души — те, кто чувствует, что забросил внутренние клумбы в погоне за «надо». В процессе арт-погружения ты: — Отключишь режим «я не умею рисовать» (не надо уметь — надо чувствовать!), — Достанешь из-под слоя рутины твои спрятанные «цветы самоценности», и научишься поливать их без чувства вины Что создашь? Метафорический сад, где: Цветы = то, что тебя радует (даже если это просто возможность спать до полудня) Заборы = границы, которые ты, наконец, расставишь Таблички = напоминания, вроде: «Не топчи мои клумбы критикой!» Уголки запустения = ресурсы, которым ты говоришь: «Я вернусь» Почему именно сад? Безопасно: Не нужно говорить о боли — покажи её через засохший куст. Честно: Рука нарисует то, что скрывает разум. Практично: Унесёшь ритуал «полива» — 5 минут в день для себя. После встречи ты сможешь забрать свой сад домой (или сфотографировать, если страшно везти в метро). Так же ты можешь продолжить чаепитие в уютной кофейне. В стоимость билета включены материалы, чай, печеньки. Важно: никаких фото работ без разрешения! Тайны вашего сада останутся при тебе.