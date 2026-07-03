Мастер-класс для туристов, гостей города и влюблённых в рисование местных жителей. В гостях у бара «Небо и вино» ты совместишь приятное с полезным: акварельная живопись со стаканчиком лимонада и любимым десертом. Ты сможешь создать акварельную зарисовку с панорамой города и видом на купол Исаакиевского собора формата А5. Все материалы: краски, холст или бумага, кисти и напиток + десерт из меню бара входят в стоимость. Готовую работу можно забрать в этот же день. Продолжительность: 2 часа. Ближайшие даты в июле: 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18. Начало в 19:00.