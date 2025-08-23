Арт-маркет «Мистик»
Лодейнопольская улица, 5
Начало:
Завершение:
от 200₽ до 2700₽
Возраст 6+
Необычное
Фестивали
Про событие
Тематика маркета— Лес, его обитатели и волшебные существа, созданные фантазией. Собрали для тебя 53 замечательных авторов с уникальным мерчом, чтобы каждый смог найти что-то для себя. Выбирая тариф ты так же выбираешь время в которое ты сможешь посетить мероприятие.
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