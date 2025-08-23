Тематика маркета— Лес, его обитатели и волшебные существа, созданные фантазией. Собрали для тебя 53 замечательных авторов с уникальным мерчом, чтобы каждый смог найти что-то для себя. Выбирая тариф ты так же выбираешь время в которое ты сможешь посетить мероприятие.