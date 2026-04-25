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Арт-квартирник

Арт-пространство «Театральная Просто», улица Декабристов, 27

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3500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Совершишь виртуальную прогулку по солнечным виноградникам и создадашь свой шедевр акрилом на холстах на виноградную тему. На выбор: спелые грозди, лозы или пейзаж с виноградниками в средиземноморском стиле. Познакомишься с правилами виноделия, продегустируешь три вина и отдохнёшь в душевной компании после рабочей недели. Если ты никогда не был, то настало время заглянуть, и ты влюбишься с первого взгляда. Это невероятно атмосферное место для творчества в самом сердце Петербурга, на Театральной площади. Рисуют и дегустируют в комфортной, доверительной обстановке в камерных группах до 12 человек. Это возможность более глубокого погружения в рисование, знакомства и освоения техник, индивидуальных советов и корректировок. А музыка, свечи и неповторимый вид на Мариинский театр и Консерваторию неизменно вдохновляют на творческие прорывы. Мастер-класс подходит для любого уровня подготовки, даже для новичков. Продолжительность 3 часа. Материалы и закуски включены. Количество мест ограничено, регистрация обязательна. Регистрация и билеты по номеру тел. (сообщением в телеграмм или смс)

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