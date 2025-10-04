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Арт-диалог

Кемская улица, 8/3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс, где ты будешь исследовать противоречия внутри себя и искать пути к их преодолению. Тема сентября: «Внутренний диалог». Участникам предлагается исследовать противоречия внутри себя и попробовать найти пути к их преодолению. На занятии ты будешь выполнять упражнение «Два полюса»: рисовать два противоположных образа на одном листе, а затем исследовать их взаимодействие, добавляя детали и цвета. По желанию можно будет поделиться чувствами и мыслями, которые возникнут в процессе, и заметить, что получилось выразить. Для участия подготовь, пожалуйста: плотный лист белой бумаги формата А4, краски, кисточку. Подходит для всех — художественный опыт не нужен.

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