Мастер-класс, где ты будешь исследовать противоречия внутри себя и искать пути к их преодолению. Тема сентября: «Внутренний диалог». Участникам предлагается исследовать противоречия внутри себя и попробовать найти пути к их преодолению. На занятии ты будешь выполнять упражнение «Два полюса»: рисовать два противоположных образа на одном листе, а затем исследовать их взаимодействие, добавляя детали и цвета. По желанию можно будет поделиться чувствами и мыслями, которые возникнут в процессе, и заметить, что получилось выразить. Для участия подготовь, пожалуйста: плотный лист белой бумаги формата А4, краски, кисточку. Подходит для всех — художественный опыт не нужен.