Арт-дегустация «Звёздная ночь»
Винный бар "Open People", ул. Рубинштейна, д.38
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5000₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Еда
Про событие
Арт-дегустация – это мастер-класс по живописи и дегустация 3-х вин с сомелье. Яркие звезды, величественный кипарис и атмосфера загадочности – все это передадим на холст вместе с художником. Сомелье проведёт тебя в винном путешествии по Франции. Ты продегустируешь вина – хиты французского виноделия. - Мастер-класс по живописи с художником; - Бокал изысканного вина в подарок; - Закуски и все материалы включены.
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