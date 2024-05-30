Арт-дегустация – это мастер-класс по живописи и дегустация 3-х вин с сомелье. Яркие звезды, величественный кипарис и атмосфера загадочности – все это передадим на холст вместе с художником. Сомелье проведёт тебя в винном путешествии по Франции. Ты продегустируешь вина – хиты французского виноделия. - Мастер-класс по живописи с художником; - Бокал изысканного вина в подарок; - Закуски и все материалы включены.