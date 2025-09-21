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Арт-бранч: Женщины дома Романовых

KROO CAFE
Суворовский пр. 27 / 9 - ая Советская ул. д. 11

Начало:

Завершение:

5800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

+ экскурсия по особняку великой княгини Ольги Александровны. Узнаешь, как был устроен женский быт и какие испытания выпадали на долю дочерей и племянниц императоров, чтобы лучше понять историю страны За завтраком поговорим о том, как была устроена жизнь женщин из династии Романовых. Нашими героинями станут родственницы императоров — Ксения Александровна, сестра Николая II, Мария Александровна, дочь Александра II и другие. Ты в деталях узнаешь, как был устроен их быт, как складывалась семейная и публичная жизнь. Лектор: Дарья Борисова. Культуролог, гид, научный сотрудник Владимирского дворца, специалист по истории рода Романовых «Часто нам кажется, что дети императора — баловни судьбы. Но, погружаясь в историю этих людей, в данном случае дочерей и племянниц монархов, мы узнаём, как нелегко складывалась их жизнь, как воспитание, сила духа и твердость характера спасали их в самые трудные годы».

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