Зачем Карл Фаберже бесплатно работал в Эрмитаже на протяжении 15 лет? Почему коробочку от Тиффани нельзя купить? Как Картье удалось обменять жемчужное ожерелье на особняк в Нью-Йорке? Обо всём этом поговоришь на ужине о самых именитых ювелирных домах-долгожителях. Начнёшь встречу с традиционного знакомства, чтобы переключиться после рабочей недели и, возможно, завести новые контакты. На лекции обсудим историю 5 знаковых ювелирных домов: Фаберже, Болин, Тиффани, Картье и Графф. Узнаешь, где принцессы приобретали диадемы, с какими ювелирными фирмами связаны Пабло Пикассо и Жан Кокто и какой бренд изготавливает кубки для спортивных состязаний. В стоимость входят горячее блюдо из меню завтрака, десерт и напиток: чай или кофе. Ведущая: Юлия Страйста-Бурлак — искусствовед, специалистка по искусству 19 века и искусству повседневности.