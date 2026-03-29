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Арт-бранч «Ювелирные легенды: от Фаберже до Tiffany»

Goose Goose
Большая Конюшенная ул., 27

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На бранче ты узнаешь, как шли к успеху ювелирные дома-долгожители и про их новаторские решения, чтобы лучше понять ДНК пяти именитых брендов. Зачем Карл Фаберже бесплатно работал в Эрмитаже на протяжении 15 лет? Почему коробочку от Тиффани нельзя купить? Как Картье удалось обменять жемчужное ожерелье на особняк в Нью-Йорке? Ты также узнаешь, где принцессы приобретали диадемы, с какими ювелирными фирмами связаны Пабло Пикассо и Жан Кокто и какой бренд изготавливает кубки для спортивных состязаний. В стоимость входят: горячее блюдо, чай или кофе и десерт. Ведущая – Юлия Страйста-Бурлак, искусствовед, специалист по искусству 19 века и искусству повседневности.

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