На бранче ты узнаешь, как шли к успеху ювелирные дома-долгожители и про их новаторские решения, чтобы лучше понять ДНК пяти именитых брендов. Зачем Карл Фаберже бесплатно работал в Эрмитаже на протяжении 15 лет? Почему коробочку от Тиффани нельзя купить? Как Картье удалось обменять жемчужное ожерелье на особняк в Нью-Йорке? Ты также узнаешь, где принцессы приобретали диадемы, с какими ювелирными фирмами связаны Пабло Пикассо и Жан Кокто и какой бренд изготавливает кубки для спортивных состязаний. В стоимость входят: горячее блюдо, чай или кофе и десерт. Ведущая – Юлия Страйста-Бурлак, искусствовед, специалист по искусству 19 века и искусству повседневности.