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Арт-бранч «Тиффани: кино, самые крупные в мире бриллианты и успех без скандалов» + fashion-скетч

Milutin Palace
Садовая улица, 4

Начало:

Завершение:

3800₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Элегантная бирюзовая коробочка, знаменитый магазин на Манхеттене, фильм с Одри Хепберн… Сплошная эстетика и никаких скандалов. Но история бренда началась совсем не роскошно – с продажи недорогих канцелярских принадлежностей и одежды. Ты узнаешь, как компаньоны-основатели Чарльз Тиффани и Джон Янг шли к успеху, и кому из знаменитостей удалось надеть знаменитый желтый бриллиант в 287 карат. С искусствоведом Екатериной Повалкиной ты также разберёшь самые необычные и элегантные украшения, отсылки и источники вдохновения создателей именитого бренда. На память ты получишь персональный fashion-скетч в конце лекции с твоим изображением. В билет входит персональный скетч, завтрак и напиток на выбор.

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