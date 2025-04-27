Элегантная бирюзовая коробочка, знаменитый магазин на Манхеттене, фильм с Одри Хепберн… Сплошная эстетика и никаких скандалов. Но история бренда началась совсем не роскошно – с продажи недорогих канцелярских принадлежностей и одежды. Ты узнаешь, как компаньоны-основатели Чарльз Тиффани и Джон Янг шли к успеху, и кому из знаменитостей удалось надеть знаменитый желтый бриллиант в 287 карат. С искусствоведом Екатериной Повалкиной ты также разберёшь самые необычные и элегантные украшения, отсылки и источники вдохновения создателей именитого бренда. На память ты получишь персональный fashion-скетч в конце лекции с твоим изображением. В билет входит персональный скетч, завтрак и напиток на выбор.