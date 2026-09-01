Камерный завтрак с лекцией об искусстве и экскурсией по особняку Половцова на Большой Морской. За завтраком познакомишься с личностью Александра Половцова — государственного деятеля, владельце великолепного особняка на «бриллиантовой» Большой Морской улице и мужа дочери барона Штиглица. О зяте — Штиглице, промышленнике-финансисте, меценате и основателе нынешней Академии им. Штиглица тоже пойдёт речь. После отправишься в великолепный особняк на одной из самых дорогих улиц столичного Петербурга 19 века. Увидишь исторические интерьеры, которые сохранили практически первозданный облик благодаря Союзу Архитекторов, которому здание досталось после Революции. Посетишь библиотеку с камином, бронзовый зал, гостиные и многое другое. Узнаешь, как выглядел быт особняка и как его владелец промотал гигантское состояние. В стоимость входит 1 блюдо из меню бранча, десерт и напиток: чай или кофе. Ведущая – Нанико Соколова, историк, краевед, специалист по истории архитектуры и культуре Петербурга 19 века.