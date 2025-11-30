Встреча будет посвящена костюмам русских купцов, мещан и городского люда. На лекции ты узнаешь, чем купеческий мундир отличался от мундирного кафтана, а треух — от малахая, что за медали украшают грудь именитых торговцев и что можно установить по тем письмам, которые они держат в руках. Ты будешь внимательно изучать старинные портреты и фотографии, рассматривать костюмы и платья, а также обращать внимание на драгоценности купчих и ордена купцов. Лектор: Ольга Хорошилова — кандидат искусствоведения, профессор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, историк искусства и костюма, автор книг об истории костюма и культуре повседневности. Бронирование мест осуществляется только после оплаты.