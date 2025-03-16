До XX века, женщин-поэтов, было практически невозможно встретить. Дамам было запрещено печататься и писать от женского лица. Зато XX век — век невероятной моды на поэзию, подарил нам множество великих поэтесс. Героинями рассказа станут: 1) Марина Цветаева — её, наряду с Анной Ахматовой называют самой известной женщиной-поэтом русской литературы. Узнаешь её судьбе, многочисленных романах и семейной жизни. 2) Ольга Берггольц — Блокадная Мадонна, с невероятно тяжёлой и трагической судьбой. Поэтесса, ставшая символом нашего города 3) Белла Ахмадулина. В 60-е годы, поэты-настоящие супер-звезды, собираются стадионы. Милая, хрупкая девушка с невероятно сильным и громким голосом, покорила сердца миллионов. Об их жизни, творчестве и многом другом, ты узнаешь на бранче. Помимо рассказа, на мероприятии ты услышишь стихи великих поэтесс XX века. Лекцию проведет профессиональный гид-искусствовед Полина Федорова. В билет входит завтрак на выбор: Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле Напиток на выбор: - игристое вино Абрау Дюрсо Императорское - клюквенный морс