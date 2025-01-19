Арт-бранч: уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьерах роскошного особняка 19 века. Их произведения знакомы многим со школьной скамьи, на их портреты смотрели на уроках литературы, их имена известны во всем мире. Но на лекции ты узнаешь о том, о чем тебе точно не рассказывала твоя школьная учительница. Классики русской литературы, гениальные писатели и поэты, какими они были в обычной жизни? Тяжело ли быть возлюбленной гения? О романах и семейной жизни литераторов вы узнаете на лекции. Героями рассказа станут: 1. Михаил Лермонтов. Как молодой поэт отомстил своей бывшей возлюбленной? 2. Иван Тургенев и его любовь, длиною в 40 лет к испанской замужней певице Полине Виардо. 3. Николай Некрасов. Жизнь втроем и выигрыш жены в карты 4. Фёдор Достоевский. Несчастный брак, скандальная любовь и идеальная жена. 5. Лев Толстой. Если бы вы спросили, чья жена, по нашему мнению была самой несчастной среди жён писателей, то мы бы ответили — Софья Толстая. Почему? Узнаете на лекции. Лектор бранча — Полина Федорова — профессиональный гид по Петербургу, лектор по литературе и истории. В билет входит завтрак на выбор: Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле Напиток на выбор: - игристое вино Абрау Дюрсо Императорское - клюквенный морс