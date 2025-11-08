ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Арт-бранч с игристым: «Пой, молись, худей»

Milutin Palace
Садовая улица, 4

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Выставки
Еда

Про событие

Внимание: успевай попасть на события проекта Milutin Palace, он заканчивает свою работу 10 ноября :( Пой, молись, худей: как кутила золотая молодежь в Российской империи. На лекции ты узнаешь: — В каком ресторане дореволюционной России можно было попробовать блюда «Купание русалок в шампанском» и «Танцы одалисок на столах» — Как начинался день молодого денди или дендизетки — Какие самые одиозные, модные и громкие кутежи русских повес запомнила история. Тебя ждут исторические анекдоты и реальные воспоминания Чайковского, Кузмина, Рябушинского и других деятелей серебряного века о том, как развлекалась светская публика в столице империи. Присоединяйся к клубу любителей искусства! Арт-бранч: уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьерах роскошного особняка 19 века. Лекцию проведет искусствовед — Екатерина Повалкина.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Точка отсчёта
Точка отсчёта
до

1500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста