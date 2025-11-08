Внимание: успевай попасть на события проекта Milutin Palace, он заканчивает свою работу 10 ноября :( Пой, молись, худей: как кутила золотая молодежь в Российской империи. На лекции ты узнаешь: — В каком ресторане дореволюционной России можно было попробовать блюда «Купание русалок в шампанском» и «Танцы одалисок на столах» — Как начинался день молодого денди или дендизетки — Какие самые одиозные, модные и громкие кутежи русских повес запомнила история. Тебя ждут исторические анекдоты и реальные воспоминания Чайковского, Кузмина, Рябушинского и других деятелей серебряного века о том, как развлекалась светская публика в столице империи. Присоединяйся к клубу любителей искусства! Арт-бранч: уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьерах роскошного особняка 19 века. Лекцию проведет искусствовед — Екатерина Повалкина.