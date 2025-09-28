ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Арт-бранч с игристым: «Петербуржский стиль: мода и модники от Петра I до Николая II»

Milutin Palace
Садовая улица, 4

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Необычное
Еда

Про событие

Арт-бранч: уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьерах роскошного особняка 19 века. Поговоришь о том, как менялся облик петербуржца под воздействием вкусов и взглядов правителей, политических событий, промышленных и научных открытий, эволюции городского пространства и городских занятий. Ты узнаешь: — Сколько стоило собраться на бал красавице Пушкинской эпохи? — Кто был первым петербургским денди и почему для любого светского мероприятия мужчины было достаточно «фрака и немного здоровья»? — За что в Петербурге по сей день так любят пальто? — О каком предмете туалета мечтал Николай II? Лектор бранча — Мария Персиянова — дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи. В билет входит завтрак на выбор: Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле Напиток на выбор: - игристое вино Абрау Дюрсо Императорское - клюквенный морс

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста