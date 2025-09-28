Арт-бранч: уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьерах роскошного особняка 19 века. Поговоришь о том, как менялся облик петербуржца под воздействием вкусов и взглядов правителей, политических событий, промышленных и научных открытий, эволюции городского пространства и городских занятий. Ты узнаешь: — Сколько стоило собраться на бал красавице Пушкинской эпохи? — Кто был первым петербургским денди и почему для любого светского мероприятия мужчины было достаточно «фрака и немного здоровья»? — За что в Петербурге по сей день так любят пальто? — О каком предмете туалета мечтал Николай II? Лектор бранча — Мария Персиянова — дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи. В билет входит завтрак на выбор: Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле Напиток на выбор: - игристое вино Абрау Дюрсо Императорское - клюквенный морс