Арт-бранч: уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьерах роскошного особняка 19 века. Петербург во времена Империи был не только столицей блистательной государственной, культурной и военной, но и городом первых университетов и училищ. В День студента приходи на лекцию об истории российского образования. Услышишь о мечтах Ивана Грозного и Петра I о заграничном образовании для молодых и талантливых и о кузне кадров. О том, как жилось бедным студентам в Петербурге, и действительно ли они были так бедны. Почему учиться на отлично было стыдно и зачем в гимназиях преподавали латынь и греческий, но не английский. Не останешься без шуток о студенческих прозвищах, описаний курьезов во время студенческих загулов. Лектор бранча — Мария Персиянова, культуровед и историк. В билет входит завтрак на выбор: Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле Напиток на выбор: - игристое вино Абрау Дюрсо Императорское - клюквенный морс