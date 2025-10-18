Сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьерах роскошного особняка 19 века. Скандалы, интриги, расследования… В программе истории самых элегантных афер — тех, что происходили в мире искусства. На лекции ты узнаешь: — Какое искусство интересовало Наполеона и Гитлера? — Кто посмел украсть Мону Лизу, и почему в этом подозревали Пабло Пикассо? — Какие работы похищали из Эрмитажа и Третьяковки? — Как обманывают крупнейшие аукционные дома? — Кто такие Хан ван Меегерен, Элмир де Хори и Вольфганг Бельтракки, и почему их имена имеют скандальную славу и сотрудников музеев, и у правоохранительных органов, и у арт-дилеров? — Как создать такую подделку, чтобы даже музейные эксперты сочли ее шедевром? Лектор бранча — Юлия Страйста-Бурлак — профессиональный искусствовед. В билет входит завтрак на выбор: Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом. Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной. Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами. Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами. Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле. Напиток на выбор: - игристое вино Абрау Дюрсо Императорское. - клюквенный морс.