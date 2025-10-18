ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Арт-бранч с игристым: «Мошенники в искусстве: от кражи Моны Лизы до подделок Ван Гога»

Milutin Palace
Садовая улица, 4

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьерах роскошного особняка 19 века. Скандалы, интриги, расследования… В программе истории самых элегантных афер — тех, что происходили в мире искусства. На лекции ты узнаешь: — Какое искусство интересовало Наполеона и Гитлера? — Кто посмел украсть Мону Лизу, и почему в этом подозревали Пабло Пикассо? — Какие работы похищали из Эрмитажа и Третьяковки? — Как обманывают крупнейшие аукционные дома? — Кто такие Хан ван Меегерен, Элмир де Хори и Вольфганг Бельтракки, и почему их имена имеют скандальную славу и сотрудников музеев, и у правоохранительных органов, и у арт-дилеров? — Как создать такую подделку, чтобы даже музейные эксперты сочли ее шедевром? Лектор бранча — Юлия Страйста-Бурлак — профессиональный искусствовед. В билет входит завтрак на выбор: Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом. Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной. Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами. Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами. Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле. Напиток на выбор: - игристое вино Абрау Дюрсо Императорское. - клюквенный морс.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
до

2400₽

По дворам и парадным Владимирской
По дворам и парадным Владимирской
до

1100₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста