Сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьерах роскошного особняка 19 века. Почти у каждого великого художника или поэта была та самая женщина. Но не просто жена или подруга, а настоящая движущая сила. Та, кто вдохновляла, устраивала дела, а иногда и просто зарабатывала деньги. Героинями рассказа станут: Гала Дали. Её называли «бизнес-вумен от сюрреализма». Пока Сальвадор Дали творил свои безумные шедевры, она вела переговоры, поднимала цены и делала его богатым и знаменитым. Она получила от Дали замок и разрешение на измены. Лидия Делекторская. Простая девушка из России, которая пришла сиделкой к пожилому Матиссу, а стала его главной моделью и правой рукой. Он написал её больше 100 раз! Ольга Хохлова. Русская балерина, которая смогла на несколько лет усмирить бунтаря Пикассо. Но ее конец был трагичен. Наталья Гончарова. Её красота свела с ума Пушкина. Он её боготворил, ради неё влезал в долги и в итоге погиб на дуэли, защищая её честь. Айседора Дункан. Знаменитая танцовщица и возлюбленная Есенина. Бурный роман «звезды» и «скандалиста» длился недолго, но подарил миру пронзительные, полные боли стихи. Лектор бранча — Полина Федорова — профессиональный гид по Петербургу, лектор по литературе и истории. В билет входит завтрак на выбор: Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом. Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной. Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами. Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами. Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле. Напиток на выбор: - игристое вино Абрау Дюрсо Императорское. - клюквенный морс.