Внимание: успевай попасть на события проекта Milutin Palace, он заканчивает свою работу 10 ноября :( Уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьерах роскошного особняка 19 века. Архип Куинджи — гений света, исчезнувший на пике славы Лунная ночь, грозовая туча, радуга над степью — что бы ни писал Архип Куинджи, ему не было равных в умении изображать свет. Его картины казались живыми: зрители стояли перед холстом, уверенные, что он светится изнутри. Самоучка из бедной семьи мариупольского сапожника, Куинджи прошёл путь от ретушёра фотографий до профессора Академии художеств, став символом света и тишины в русской живописи. На лекции узнаешь: — как Куинджи создавал эффект свечения без электричества и особых красок; — почему на выставке «Лунной ночи на Днепре» публика не верила, что перед ней обычный холст; — зачем художник на годы исчез из публичной жизни; — и как дружба с Менделеевым помогла ему понять природу света. Лектор бранча — искусствовед Наташа Агапова. В билет входит завтрак на выбор: Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле Напиток на выбор: — игристое вино Абрау Дюрсо Императорское — клюквенный морс