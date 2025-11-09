Внимание: успевай попасть на события проекта Milutin Palace, он заканчивает свою работу 10 ноября :( Уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьерах роскошного особняка 19 века. На встрече познакомишься с историей праздника и отдыха через картины разных эпох: от античных пиршеств до ярких тусовок XIX века. Раскроют все секреты весёлых обычаев и поймаешь настроение лучших вечеринок всех времён. Узнаешь, что картины могут рассказать о досуге своих современников. Вспомнишь игривую Античность, «целомудренное» Средневековье, пышное Возрождение, гедонистическое рококо и радикальный XIX век. А также выяснишь: Когда люди начали устраивать застолья? Почему из пирогов вылетали птицы? Где показывали лучший средневековый хоррор? Когда кабаре и мюзик-холлы обрели популярность? И что нужно пить, чтобы было по-настоящему весело? Лектор бранча — Юлия Страйста-Бурлак — профессиональный искусствовед. В билет входит завтрак на выбор: Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле Напиток на выбор: — игристое вино Абрау Дюрсо Императорское — клюквенный морс