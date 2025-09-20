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Арт-бранч с игристым: «Гастрожизнь имперской столицы»

Milutin Palace
Садовая улица, 4

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Необычное
Еда

Про событие

Арт-бранч: уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьерах роскошного особняка 19 века. Гастрономические заведения стали наполнять Петербург практически с момента его основания. Трактиры, харчевни, кофейни, рестораны, рюмочные и столовки — это были места, где обсуждали политику, ругали искусство, делали предложения, разбивали сердца, сплетничали, пели, пили и теряли честь за два бокала мадеры. На лекции ты узнаешь: — почему первые кофейни в Петербурге чуть не запретили, — как выглядел идеальный обед в уважающем себя трактире, — что ели в модных ресторанах перед революцией, — как заказывать борщ с умным видом, — и почему гастрономия — это всегда зеркало общества (иногда даже кривое). Об этом и пойдёт речь на лекции Игоря Грекова. В билет входит завтрак на выбор: Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле Напиток на выбор: - игристое вино Абрау Дюрсо Императорское - клюквенный морс

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