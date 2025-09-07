Его стихи не печатали, его судили за «тунеядство», а любовь к родному Ленинграду обернулась пожизненной разлукой. Но именно эти испытания сделали Иосифа Бродского тем поэтом, чьи строки теперь знает весь мир. На этой лекции мы проследим непростой путь Бродского: — «Антисоветские» стихи, которые передавали из рук в руки в самиздате — Суд 1964 года, где 24-летнего поэта отправили в ссылку — От вынужденной эмиграции до Нобелевской премии 1987 года Особое внимание уделим личной драме поэта: — Запрет на встречи с родителями (которые так и не смогли к нему приехать) — Сложные отношения с Мариной Басмановой — главной любовью его жизни — Единственный брак с Марией Соццани, которая была младше поэта на 30 лет И, конечно, услышишь стихи Иосифа Бродского в исполнении Полины Федоровой. Лектор — Полина Федорова — профессиональный гид по Петербургу, лектор по литературе и истории. В билет входит завтрак на выбор: — Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом — Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной — Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами — Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами — Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле Напиток на выбор: — игристое вино Абрау Дюрсо Императорское — клюквенный морс