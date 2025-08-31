Для современной женщины уход за своим телом и лицом, использование косметики и различные спа-процедуры стали неотъемлемой частью жизни. А как с этим обстояли дела у петербурженки, например, в конце XIX века? — Какие косметические и уходовые средства представлены в витринах модных магазинов и хватит ли у тебя на это денег? — Как и чем умываться в Петербурге XIX века утром после сна и вечером перед сном? — Что делать, если ты рыжая и с веснушками? А если брюнетка с синеватым оттенком кожи? — Какой из 1000 и 1 рецепта против загара и для отбеливания кожи самый действенный? — Почему крем с содержанием солей ртути был хитом продаж, а к покупке его советовали актрисы? — Как технический прогресс и электрическое освещение изменили техники макияжа? Об этом и многом другом ты и узнаешь на лекции. Лектор бранча — Мария Персиянова В билет входит завтрак на выбор: Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле Напиток на выбор: — игристое вино Абрау Дюрсо Императорское — клюквенный морс