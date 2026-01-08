«Иногда танец может выразить то, что бессильно сказать слово». Русский балет — вот уже на протяжении нескольких веков мировой бренд: у него нет аналогов, он не сдаёт своих позиций. История русского балета с XVIII века — это созвездие великолепных артистов, внёсших огромный вклад в развитие классического танца. Поговоришь о самых ярких звёздах русского балета, чья слава вышла далеко за пределы России — Авдотья Истомина, Екатерина Вазем, Анна Павлова, Матильда Кшесинская, Агриппина Ваганова. Разговор поведёт о головокружительных взлётах и драматичных падениях, о жизни, любви и творчестве великих балерин. Кроме того, в стоимость билета включено посещение выставки «Пьер и Сильфиды» — уникальной экспозиции в Санкт?Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, где представлены архивные материалы, документы, фотографии, афиши, костюмы и мемориальные предметы, связанные с балетной традицией. Так ваш арт-бранч превращается в полноценный культурный опыт — от рассказов и историй до визуального погружения в эпоху великих танцовщиц. Лектор — Нанико Соколова, дипломированный историк, лектор, краевед, специалист по истории архитектуры и культуре Петербурга 19 века. В стоимость билета входит Блюдо по выбранному меню: • МЕНЮ №1 — Крок-месье • МЕНЮ №2 — ржаной тост с авокадо, яйцом пашот и рикоттой • МЕНЮ №3 — драник со сметаной и зелёным салатом • МЕНЮ №4 — рисовая каша на кокосовом молоке — Круассан — Трюфель — Билет на выставку «Пьер и Сильфиды» в Театральном музее. — Напиток на выбор: чай/кофе