Внимание: успевай попасть на события проекта Milutin Palace, он заканчивает свою работу 10 ноября :( Арт-бранч: сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьерах роскошного особняка 19 века. Микеланджело, Караваджо, Гойя, Мане, Курбе, Бранкузи, Дюшан, Бэкон, Каттелан — их произведения вызвали самые громкие скандалы в мире искусства. Провоцируя публику намёками, манипуляциями, обманами, искушениями, откровениями и отсылками к порокам современного общества, художники оказывались главными героями новостной повестки. Лектор бранча — Юлия Страйста-Бурлак — профессиональный искусствовед. В билет входит завтрак на выбор: Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле Напиток на выбор: — игристое вино Абрау Дюрсо Императорское — клюквенный морс