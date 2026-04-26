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Арт-бранч: Ресторанная жизнь Российской империи

Палкин, Невский проспект, 47

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Трактиры, рестораны, кофейни: как много приятных ассоциаций рождают эти слова. Гастрономические заведения стали наполнять Петербург практически с момента его основания. Сначала власти пытались регулировать эту деятельность: определять сколько подобных мест полагается каждому району, а также что можно предлагать гостям в конкретном типе заведения, а что — нет. Но жизнь, как всегда, оказывалась быстрее и разнообразнее любых представлений чиновников. Россияне самозабвенно наслаждались гастрономическими новинками, и бурная жизнь заведений общественного питания не останавливалась даже в самые драматичные моменты истории. Лектор: Игорь Греков В стоимость билета входит изысканный бранч на выбор: Меню 1 Самаркандские томаты с сыром буррата Строганов по-палкински с пюре Копченое масло и два вида хлеба Освежающая вода с клубникой Кофе или чай на выбор Розовое игристое Cremant de Loire Меню 2 Самаркандские томаты с сыром буррата Утиная грудка су-вид с кремом из батата Копченое масло и два вида хлеба Освежающая вода с клубникой Кофе или чай на выбор Розовое игристое Cremant de Loire Меню 3 Самаркандские томаты с сыром буррата Обжаренный тунец с кремом из томатов Копченое масло и два вида хлеба Освежающая вода с клубникой Кофе или чай на выбор Розовое игристое Cremant de Loire

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