Путешествие в историю успеха одно из самых популярных брендов. Ты узнаешь больше о семейных тайнах его создателей и о женщинах, которые стояли у руля компании. А также погрузишься в эстетику Prada: отсылки к произведениям искусства, самые необычные коллекции и беседа о вкусах. На память ты получишь персональный fashion-скетч в конце лекции с твоим изображением. В билет входит персональный скетч, завтрак и напиток на выбор.