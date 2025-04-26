Арт-бранч «Prada: от магазинчика кожгалантерии и сексистских скандалов к модной империи с женщинами у руля» + fashion-скетч
Садовая улица, 4
Начало:
Завершение:
3800₽
Возраст 16+
Еда
Про событие
Путешествие в историю успеха одно из самых популярных брендов. Ты узнаешь больше о семейных тайнах его создателей и о женщинах, которые стояли у руля компании. А также погрузишься в эстетику Prada: отсылки к произведениям искусства, самые необычные коллекции и беседа о вкусах. На память ты получишь персональный fashion-скетч в конце лекции с твоим изображением. В билет входит персональный скетч, завтрак и напиток на выбор.
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