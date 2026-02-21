Арт-бранч: «Петербургские безумства. Балы, дуэли и вызов духов»
Гостиная на Казанской, Казанская улица, 26/27
Начало:
Завершение:
2700₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
На лекции погрузишься в развлекательную культуру столицы — от роскошных выездов в театры, на которые красавицы тратили годовой доход крестьянской деревни, до притягательных, но менее приличных мест вроде кафешантанов и масленичных балаганов. Поговорят о придворном этикете, правилах поведения и ритуалах, которые определили культурный код целой эпохи — тот самый, что мы до сих пор узнаём в романах и фильмах. Лекцию проведёт Мария Персиянова — исследователь культуры повседневности Российской Империи, культуролог, кандидат исторических наук и краевед. В стоимость билета входят напиток и закуски.
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