На лекции погрузишься в развлекательную культуру столицы — от роскошных выездов в театры, на которые красавицы тратили годовой доход крестьянской деревни, до притягательных, но менее приличных мест вроде кафешантанов и масленичных балаганов. Поговорят о придворном этикете, правилах поведения и ритуалах, которые определили культурный код целой эпохи — тот самый, что мы до сих пор узнаём в романах и фильмах. Лекцию проведёт Мария Персиянова — исследователь культуры повседневности Российской Империи, культуролог, кандидат исторических наук и краевед. В стоимость билета входят напиток и закуски.