Ты узнаешь о том, как эволюционировало изображение обнажённого тела в искусстве и разберёшься в вопросе на примере самых знаменитых образах в собрании Эрмитажа. В программе античные красавицы, (не)целомудренное Средневековье, атлетичный Давид, кокетливые девушки времён рококо, пышные барочные формы, роковые женщины модерна и, конечно, современная репрезентация обнажённой натуры. Во время экскурсии ты увидишь изображения Венеры Таврической, «Данаи» Тициана и Рембрандта, обнажённых Рубенса и Буше, а также другие картины и скульптуры, которые помогут понять идеалы, табу и пути реабилитации наготы. В стоимость входят закуски, 1 блюдо из меню бранча и напиток: чай или кофе. Ведущая – Юлия Страйста-Бурлак, искусствовед, специалист по искусству 19 века и искусству повседневности.