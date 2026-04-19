Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Переломный 20 век сказался на ролях, мироощущении и внешнем виде женщин. Никогда ещё Европа не видела такого разнообразия феминных образов: от фабричных работниц до посетительниц модных салонов, от натурщиц с репутацией куртизанок до светских див и звёзд киноиндустрии. На лекции поговорят о том, как видели женщин известные художники: Пикассо, Модильяни, Сутин, а также их менее популярные собратья. Обратятся к женскому взгляду на феминность и рассмотрят образы на портретах художниц Марианны Веревкиной, Ромейн Брукс, Тамары Лемпицка и других. А по итогу беседы попробуют вместе собрать целостный образ женщины нового времени. Лекцию проведёт Екатерина Повалкина — искусствовед, специалист по искусству XIX–XX веков, автор лекций по русскому и европейскому искусству, моде и культуре. Экскурсовод по Петербургу, журналист и культурный обозреватель. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Меню №1 — Круассан с лососем под соусом Голландез; • Меню №2 — Брускетта с мортаделлой и скремблом; • Меню №3 — Сырники с пряной вишней и обожжённой сметаной. — Напиток: апероль шприц / игристое вино / кофе или чай