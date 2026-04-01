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Арт-бранч: «Корабль дураков: смеховая культура средневековья»

Мемо, Малая Морская улица, 23

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Смех – неотъемлемая часть жизни, но редкий объект исследований. Вооружившись культурологическими трудами Михаила Бахтина, на лекции подробно изучат корни западноевропейского юмора и карнавальных практик. Путешествие в мир шутов, дураков и раблезианских героев пройдет в декорациях «тёмных» веков. Над чем смеялся житель средневековья? Как свободолюбивая народная культура уживалась со строгим официозом церкви? Почему Эразм Роттердамский нахваливал человеческую глупость? Чтобы ответить на эти вопросы, ты отправишься в гущу европейского карнавала, повеселишься на Дне дураков, прокричишь «Хи-хау!» на Празднике осла и познакомишься с поэзией странствующих монахов. Лектор: Софья Кучерявенко, искусствовед. Закуски и напитки заказываются дополнительно по меню.

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