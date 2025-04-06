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Арт-бранч «Картье: сердцеед, бедный сын прачки и создатель украшений, за которые отдавали особняки» + fashion-скетч

Milutin Palace
Садовая улица, 4

Начало:

Завершение:

3800₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Бренд Cartier вот уже почти 2 столетия – синоним роскоши и достатка. Его украшения есть в коллекциях практически всех особ королевской крови и высокопоставленных министров. Но знаешь ли ты, что история основателя бренда – Луи Картье – полна лишений и тяжкого труда? Родившись в бедной семье прачки и рабочего, он прошёл невероятный путь к вершинам славы. На лекции с искусствоведом Екатериной Повалкиной ты узнаешь больше об интригующих историях украшений Cartier – от знаменитой пантеры из оникса и бриллиантов до утерянного парадного ожерелья махараджи с камнями общим весом 963 карата, о связях Луи Картье с императорской семьей в России и многом другом. В билет входит персональный fashion-скетч и завтрак на выбор.

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