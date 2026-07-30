Камерный завтрак с лекцией об искусстве и экскурсия в Главном штабе: Моне, Ренуар, Ван Гог и другие. За завтраком в ресторане вспомнишь, как импрессионисты заявили о себе и чему были посвящены их полотна. Поговоришь про перестройку Парижа, засилие академизма и язвительных арт-критиков. Героями станут Клод Моне, Пьер Огюст Ренуар, Эдгар Дега и др. Ещё ты узнаешь о следующем поколении художников — постимпрессионистах. После на экспозиции в Главном штабе в деталях разберёшь полотна Моне, Ренуара, Ван Гога и Гогена. Узнаешь, как биография художников влияла на сюжеты их полотен, а также научишься различать отдельных мастеров. Кроме того, ты узнаешь, как работы импрессионистов и постимпрессионистов оказались в коллекции Эрмитажа. В стоимость входит 1 блюдо из меню бранча, десерт и напиток: чай или кофе. Ведущая – Юлия Страйста-Бурлак, искусствовед, специалистка по искусству 19 века и искусству повседневности.