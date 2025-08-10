Уникальное сочетание увлекательной лекции об искусстве и полноценного вкуснейшего завтрака с игристым в интерьерах роскошного особняка 19 века. «Иногда танец может выразить то, что бессильно сказать слово». Русский балет вот уже на протяжении нескольких веков является мировым брендом, ему нет аналогов, он не сдаёт своих позиций. История русского балета с 18-го века — это созвездие великолепных артистов, которые внесли огромный вклад в развитие классического танца. Поговоришь о самых ярких звёздах русского балета, слава которых распространилась далеко за пределы России — Авдотья Истомина, Екатерина Вазем, Анна Павлова, Матильда Кшесинская, Агриппина Ваганова, Тамара Карсавина. Разговор пойдёт о головокружительных взлётах и фатальных падениях, о жизни, любви и творчестве великих русских балерин. Лекцию проведё Нанико Соколова — дипломированныи? историк, лектор, краевед, выпускница Исторического Факультета СПбГУ, экскурсовод с 16-летним стажем работы, специалист по истории архитектуры и культуре Петербурга 19 века. В билет входит завтрак на выбор: Меню №1: Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом Меню №2: Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной Меню №3: Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами Меню №4: Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами Меню №5: Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле Напиток на выбор: — Игристое вино Абрау Дюрсо Императорское — Клюквенный морс Ведущая – Юлия Страйста-Бурлак, искусствовед, специалист по искусству 19 века и искусству повседневности.