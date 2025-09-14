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Арт-бранч: Иконы стиля джазовых 1920-х

Goose Goose
Большая Конюшенная ул., 27

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Арт-бранч, посвящённый иконам стиля 1920-х. Ольга Хорошилова расскажет, как появились образы «гарсонн» и «it-girl», кто из актрис воплощал их на киноэкранах и в жизни. Узнаешт, как Луиза Брукс завоевала Голливуд, Джозефина Бейкер покорила Париж, а Клара Боу разбила сердце Макса Фактора. Поговоришь о том, кто такие флэпперы и что они должны были уметь. Также выяснишь, как Ноэл Ковард и другие звезды влияли на стиль и моду безумной эпохи ар-деко. Ольга Хорошилова — кандидат искусствоведения, профессор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, историк искусства и костюма, автор книг об истории костюма и культуре повседневности.

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