Арт-бранч, посвящённый иконам стиля 1920-х. Ольга Хорошилова расскажет, как появились образы «гарсонн» и «it-girl», кто из актрис воплощал их на киноэкранах и в жизни. Узнаешт, как Луиза Брукс завоевала Голливуд, Джозефина Бейкер покорила Париж, а Клара Боу разбила сердце Макса Фактора. Поговоришь о том, кто такие флэпперы и что они должны были уметь. Также выяснишь, как Ноэл Ковард и другие звезды влияли на стиль и моду безумной эпохи ар-деко. Ольга Хорошилова — кандидат искусствоведения, профессор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, историк искусства и костюма, автор книг об истории костюма и культуре повседневности.