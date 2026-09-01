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Дачная жизнь: как отдыхала петербургская богема на берегу Залива

Сказка, Приморское шоссе, 415

Начало:

Завершение:

от 7200₽ до 8700₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Камерный завтрак с лекцией об искусстве и экскурсией по посёлку Репино и Комарово. В них существовали целые комьюнити талантливых и капризных представителей петербургской богемы. В неспешных беседах на пляже под зонтиком они сплетничали о курьезных романах «на стороне», плели политические интриги и создавали совместные проекты: театральные спектакли, выставки, музыкальные вечера. Узнаешь, как был устроен их быт, какой была пляжная мода и посмеёшься над их странными традициями и суевериями. Затем прогуляешься по посёлкам и увидишь места силы Ахматовой, Горького, Ленина, Репина, Шаляпина. Полюбуешься остатками дачной роскоши: стильными деревянными домиками в стиле модерн и эклектика. А ещё посплетничаешь о причудах курортников, политических заговорах, загульных посиделках и громких мероприятиях, которые повидала финская Ривьера в конце XIX—начале XX века. В стоимость входит 1 блюдо из меню бранча, десерт и напиток: чай или кофе. Ведущая: Екатерина Повалкина — журналист, искусствовед, специалист в области искусства 19-20 века, гид

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