На дегустации сможешь познакомиться с самыми ароматными сортами вин и узнаешь, почему они так раскрываются.. Существуют особые сорта винограда, аромат которых отличается от остальных: он ярче, сильнее, интенсивнее. Один бокал вина, как букет цветов, — способен наполнить своим ароматом пространство вокруг. Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.