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Аромат звука

набережная канала Грибоедова, 156

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+

Про событие

Ретрит-синергия ароматов эфирных масел со звуком тибетских чаш. Постоянный стресс, тревога, усталость... Ты пытаешься расслабиться, но мысли не отпускают? Хочешь вернуть радость, энергию и гармонию, но не знаешь как? Пришло время перезагрузить своё тело и сознание. Ретирит «Синергия Звука и Аромата» поможет перезапустить жизнь. Что ты получишь? — Раскрытие сознания— услышь свою душу и найди истинные желания — Повышение вибраций тела — почувствуй прилив энергии и лёгкости — Снижение тревожности— освободись от груза стресса и страхов — Омоложение на клеточном уровне— запусти процессы самовосстановления «Побочные эффекты», которые тебе понравятся: — Снижение тяги к курению и алкоголю — Естественное желание питаться чистой пищей — Снижение веса и уровня кортизола — Новые цели и смыслы— возможно, ты захочешь сменить работу или образ жизни Ведущие: — Тибетские чаши — Виктор Пугачёв — Ароматерапия — Станислав и Яна Васильевы Это для тебя, если: — Ты готов взять ответственность за свою жизнь — Хочешь не просто расслабиться, а трансформироваться — Веришь, что настоящие перемены начинаются изнутри

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